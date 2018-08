Duo bestahl schlafende Fahrgäste in Wiener U-Bahn

Zwei Männer, die schlafende Fahrgäste in Wiener U-Bahnen bestohlen haben, sind in der Nacht auf Samstag in der U4-Station Schönbrunn festgenommen worden. Nach ihnen war bereits von der Polizei mittels Foto gesucht worden. Der 35-Jährige und der 27-Jährige sollen zumindest elf Diebstähle verübt haben. Der Gesamtschaden beträgt 5.000 Euro, berichtete die Polizei am Sonntag.

Das Duo war in den vergangenen Monaten in U-Bahn-Zügen in den Morgenstunden immer nach dem gleichen Modus vorgegangen. "Einer setzte sich neben die schlafenden Fahrgäste, einer gegenüber. Sie drängten sich ran und durchsuchten ihre Opfer", schilderte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Die Männer stahlen Bargeld und Handys.

Diebesgut in Unterkunft

Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling und der Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug (AFA) führten in der Nacht auf Samstag einen Diebstahl-Schwerpunkt in der Nacht-U-Bahn durch. Dabei entdeckten sie gegen 2.30 Uhr in der Station Schönbrunn die beiden Männer. Einen Wohnsitz in Österreich haben die beiden nicht. In ihrer Unterkunft stellte die Polizei Diebesgut, darunter mehrere Mobiltelefone, sicher. Die Männer sind in Haft.