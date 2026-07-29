Hygieneartikel gestohlen: 28-jähriger in Favoriten festgenommen

Ein 28-Jähriger ist am Dienstagabend in Wien-Favoriten festgenommen worden. Der Mann steht im Verdacht, in einer Drogeriefiliale im 10. Bezirk Hygieneartikel gestohlen zu haben – und das mutmaßlich nicht zum ersten Mal.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend. Nach Angaben der Polizei soll der Mann Hygieneartikel in seine Hose gesteckt und anschließend den Kassenbereich passiert haben, ohne die Waren zu bezahlen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv der Filiale hielt den Mann daraufhin an und alarmierte die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof rückten umgehend aus und übernahmen die weiteren Erhebungen.

Festnahme

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige in den vergangenen Monaten bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten sein soll. Aufgrund dieser Vorgeschichte und der aktuellen Tatumstände ordnete die Staatsanwaltschaft Wien die Festnahme des Mannes wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls an.

Der 28-Jährige wurde in der Folge in eine Justizanstalt überstellt. Die Unschuldsvermutung gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung.