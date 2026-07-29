Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wien

Hygieneartikel gestohlen: 28-jähriger in Favoriten festgenommen

Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.
29.07.2026, 13:30

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zwei Polizisten gehen nebeneinander.

Ein 28-Jähriger ist am Dienstagabend in Wien-Favoriten festgenommen worden. Der Mann steht im Verdacht, in einer Drogeriefiliale im 10. Bezirk Hygieneartikel gestohlen zu haben – und das mutmaßlich nicht zum ersten Mal.

Messerattacke beim Wiener Westbahnhof: 33-Jährige leicht verletzt

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend. Nach Angaben der Polizei soll der Mann Hygieneartikel in seine Hose gesteckt und anschließend den Kassenbereich passiert haben, ohne die Waren zu bezahlen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv der Filiale hielt den Mann daraufhin an und alarmierte die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof rückten umgehend aus und übernahmen die weiteren Erhebungen.

Festnahme

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige in den vergangenen Monaten bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten sein soll. Aufgrund dieser Vorgeschichte und der aktuellen Tatumstände ordnete die Staatsanwaltschaft Wien die Festnahme des Mannes wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls an. 

Der 28-Jährige wurde in der Folge in eine Justizanstalt überstellt. Die Unschuldsvermutung gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung.

Wien Favoriten Blaulicht
kurier.at  | 

Kommentare