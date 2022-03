Drogenverkauf: Trio in Wien-Liesing festgenommen

Am Mittwochmittag beobachteten die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität einen jungen Mann, wie er Drogen in Wien-Liesing verkauft haben soll.

Der 20-Jährige dürfte Kokain an einen Zwischenhändler – einen 36-jährigen Österreicher – weitergegeben haben, der in weiterer Folge beim Verkauf an einen drei Jahre jüngeren Österreicher beobachtet wurde.

Die Beamten konnten alle drei Tatverdächtigen anhalten. Bei dem 20-jährigen Serben wurden insgesamt 360 Gramm Heroin und Kokain sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich vorgefunden und sichergestellt. Er wurde festgenommen.

Bei den zwei Österreichern wurde eine geringe Menge an Kokain und Heroin sichergestellt, sie wurden angezeigt.

