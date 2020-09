Drogenkriminalität: Vier Polizeieinsätze an einem Tag in Wien

Gegen 5.15 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Leyserstraße am Donnerstag zu einer Wohnung in der Schanzstraße in Wien-Penzing gerufen. Auslöser des Einsatzes war ein Mann, der dort laut herumschrie.

Im Zuge der Sachverhaltsklärung bespuckte und attackierte der schreiende 40-Jährige die Beamten, sodass sie Pfefferspray einsetzen mussten. Der augenscheinlich unter Suchmitteleinfluss agierende Mann wurde festgenommen.

In der Wohnung wurden im Anschluss fünf Cannabispflanzen sichergestellt. Bei der Amtshandlung wurde ein Polizist verletzt, sodass er seinen Dienst nicht weiter fortsetzen konnte.

Mögliches Bandenmitglied ausgeforscht

Gegen 11.30 Uhr gelang es Beamten des Landeskriminalamts Wien nach umfangreichen Ermittlungen, einen 25-jährigen serbischen Staatsangehörigen im Bereich einer U-Bahnstation in Wien-Leopoldstadt festzunehmen und 933,4 g Heroin und 58,3 g Kokain sicherzustellen.

Der 25-Jährige steht im Verdacht, zu einer international agierenden Drogenbande zu gehören, weitere Ermittlung laufen.