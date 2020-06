Cannabiszüchter im großen Stil wechselte Anbaugebiet

Mit einem Pflänzchen daheim für den Eigengebrauch gab sich ein 34-jähriger Wiener nicht zufrieden. Ganze 1800 Cannabispflanzen fand die Polizei im November 2013 in seiner Mietwohnung in Wien-Wieden in der Großen Neugasse.

Aufgeflogen war die Plantage damals, weil es zu einem Wasserrohrbruch gekommen war. Die Feuerwehr entdeckte daraufhin die Pflanzen.

Leider wurde samt der professionellen "Marihuana-Gärtnerei" nicht auch der dazugehörige Gärtner gefunden. Der mutmaßliche Dealer konnte damals untertauchen und blieb für fast ein Jahr verschwunden. Um seine Spuren zu verwischen, griff er zu allen Mitteln: Den Mietvertrag für die Wohnung unterzeichnete er mit einem falschen Namen; und um nicht mit dem hohen Stromverbrauch für die speziellen Lampen aufzufallen, zapfte er den Strom einfach ab.