Drei Raubüberfalle an nur einem Tag in Wien

Der erste Raubüberfall passierte am Donnerstag gegen 1 Uhr Früh am Wielandplatz in Favoriten. Ein 43-jähriger Mann wurde von fünf bislang unbekannten Tätern - laut Polizei mutmaßlich arabischer Herkunft - mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Täter sollen dem Opfer das Messer an den Hals gehalten haben und anschließend geflüchtet sein.

Mit Nasenbruch im Spital gelandet

Die Berufsrettung Wien versorgte den Mann notfallmedizinisch vor Ort. Mit Verdacht auf einen Nasenbruch wurde der Mann anschließend in ein Spital gebracht. Am Keplerplatz - nur 300 Meter vom ersten Tatort entfernt - ereignete sich Stunden später der nächste Raubüberfall.