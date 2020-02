Drei Kilo Marihuana in Wien sichergestellt: Trio festgenommen

Drei Kilogramm Marihuana und 30.000 Euro Bargeld hat die Polizei in Wien-Brigittenau bereits Mitte Jänner sichergestellt. In diesem Fall wurden insgesamt drei Männer festgenommen. Vergangene Woche spürten Beamte und Polizeidiensthunde in Hernals eine Indoor-Hanfaufzuchtanlage auf, diese war jedoch bereits abgeerntet. 500 Gramm Cannabiskraut wurde beschlagnahmt, berichtete die Polizei am Mittwoch.