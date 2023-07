Drei gewalttätige Raubüberfälle in Wien: Polizei sucht Täter

Am Alsergrund wurde ein am Sonntag um 5.30 Uhr ein 22-jähriges Opfer durch sieben derzeit noch unbekannte Täter ausgeraubt. Dem Opfer wurde durch einen der Täter gegen den Oberschenkel getreten, danach seien die Täter in unbekannte Richtung geflohen. In der erbeuteten Umhängetasche befanden sich Bargeld, eine Bankomatkarte und diverse Ausweise. Der 22-Jährige wurde nicht verletzt.

Am Sonntagabend um 20 Uhr wurde in Favoriten ein 25-jähriger Mann durch drei unbekannte Täter verletzt und ausgeraubt. Einer der Täter soll dem Opfer ein Messer vor den Oberkörper gehalten haben. In weiterer Folge seien die Täter mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung geflohen. Eine Sofortfahndung verlief ergebnislos. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt.

Nur knapp zwei Stunden später Im Bereich des Hauptbahnhofes wurde ein 18-Jähriger durch zwei unbekannte Täter ausgeraubt. Dabei wurden dem 18-jährigen Opfer Faustschläge ins Gesicht versetzt, sowie die Umhängetasche entrissen. Eine Sofortfahndung verlief ergebnislos. Das Opfer wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht.

Die Ermittlungen laufen in allen Fällen auf Hochtouren.