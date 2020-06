Dorner-Rückzug: Ärzte reiben sich an ELGA

Walter Dorner, Ärztekammerpräsident von Wien und Österreich, hat am Donnerstag das Handtuch geworfen und angekündigt, bei der Wiener Ärztekammerwahl am 24. März nicht mehr zu kandidieren. Damit scheidet der 69-jährige auch als Kandidat für den österreichischen Kammerpräsidenten aus. Dieser soll am 22. Juni aus dem Kreis der neu gewählten Länder-Präsidenten gekürt werden.

Für einen Rückzug Dorners gibt es mehrere Gründe. „Ich will nicht aus der Kammer hinausgetragen werden und werde daher einer jüngeren Generation ein geordnetes Haus übergeben“, sagt Dorner selbst. Ein Zusammenhang mit seiner Zustimmung zu einem „elektronischen Gesundheitsakt“ schließt Dorner aus, obwohl ihm diese einen Misstrauensantrag eingebracht hat. Das Projekt „ ELGA“ wird in der Ärzteschaft nämlich mit großer Mehrheit abgelehnt.