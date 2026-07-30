Schönbrunn freut sich über zweifachen Robben-Nachwuchs

Im Tiergarten Schönbrunn gibt es lautstarken Zuwachs im Doppelpack: Anfang und Mitte Juli ist jeweils ein Mähnenrobben-Jungtier zur Welt gekommen. Die kleinen Neuankömmlinge machen bereits kräftig auf sich aufmerksam und sind immer wieder lautstark zu hören. Gemeinsam mit ihren Müttern leben sie derzeit im Mutter-Jungtier-Bereich der Robbenanlage. Dort sind die beiden kleinen Mähnenrobben auch für Besucherinnen und Besucher gut zu sehen, hieß es am Donnerstag.

Angepasste Trainings und Fütterungen

„Bis sie zum Männchen dazustoßen, wird es noch ein wenig dauern, da wir den Tieren ausreichend Zeit und Ruhe geben möchten. Auch für unser Mähnenrobben-Männchen ist es derzeit eine besondere Phase. Während der Paarungszeit nimmt es kaum Nahrung zu sich. Das ist auch in der Wildbahn so. Daher finden das Training und die kommentierte Fütterung aktuell in einem angepassten Format statt“, erklärte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Noch halten sich die beiden Jungtiere besonders gerne in unmittelbarer Nähe ihrer Mütter auf. Doch schon bald wird die Distanz zu den Müttern größer werden. Hering-Hagenbeck: „Mit etwas Geduld können dann Besucherinnen und Besucher wunderbar beobachten, wie die beiden Robben-Jungtiere mehr und mehr ihre Umgebung erkunden und spielerisch kennenlernen.“