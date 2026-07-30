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Wien

Schönbrunn freut sich über zweifachen Robben-Nachwuchs

Anfang und Mitte Juli kamen zwei Mähnenrobben zur Welt. Die Kleinen sind bereits gut zu beobachten.
30.07.2026, 09:53

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Eine Mähnenrobbe im Tiergarten Schönbrunn sitzt am Beckenrand und reibt mit einer Flosse das Maul.

Im Tiergarten Schönbrunn gibt es lautstarken Zuwachs im Doppelpack: Anfang und Mitte Juli ist jeweils ein Mähnenrobben-Jungtier zur Welt gekommen. Die kleinen Neuankömmlinge machen bereits kräftig auf sich aufmerksam und sind immer wieder lautstark zu hören. Gemeinsam mit ihren Müttern leben sie derzeit im Mutter-Jungtier-Bereich der Robbenanlage. Dort sind die beiden kleinen Mähnenrobben auch für Besucherinnen und Besucher gut zu sehen, hieß es am Donnerstag.

Angepasste Trainings und Fütterungen

„Bis sie zum Männchen dazustoßen, wird es noch ein wenig dauern, da wir den Tieren ausreichend Zeit und Ruhe geben möchten. Auch für unser Mähnenrobben-Männchen ist es derzeit eine besondere Phase. Während der Paarungszeit nimmt es kaum Nahrung zu sich. Das ist auch in der Wildbahn so. Daher finden das Training und die kommentierte Fütterung aktuell in einem angepassten Format statt“, erklärte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Noch halten sich die beiden Jungtiere besonders gerne in unmittelbarer Nähe ihrer Mütter auf. Doch schon bald wird die Distanz zu den Müttern größer werden. Hering-Hagenbeck: „Mit etwas Geduld können dann Besucherinnen und Besucher wunderbar beobachten, wie die beiden Robben-Jungtiere mehr und mehr ihre Umgebung erkunden und spielerisch kennenlernen.“

Mähnenrobben-Mutter mit Jungtier im Wasser.

Noch ist das Jungtier gerne in der Nähe der Mutter.

Haben noch einiges vor sich

Mit einem Gewicht von rund neun Kilogramm haben die Jungtiere noch einiges vor sich, bis sie an die stattlichen 145 Kilogramm der Mütter oder sogar die rund 430 Kilogramm des Vaters herankommen. Unter Wasser wirken jedoch selbst ausgewachsene Mähnenrobben nahezu schwerelos.

„Mähnenrobben verfügen über eine Reihe faszinierender Anpassungen, die ihnen das Leben am und im Meer ermöglichen. Die in Südamerika heimischen Tiere können bei Tauchgängen beispielsweise ihre Ohren und Nasenlöcher verschließen. Blut und Muskeln sind dank des Proteins Myoglobin dafür ausgestattet, besonders viel Sauerstoff zu speichern. Dadurch können sie deutlich länger tauchen als der Mensch“, erklärte Rupert Kainradl, zoologischer Abteilungsleiter.

Strauß-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn geschlüpft
Nasenbären-Nachwuchs in Schönbrunn erkundet die Anlage

Doch nicht nur das: Eine Studie zeigte, dass Mähnenrobben abhängig vom Lebensraum ihre Fähigkeit, die Luft anzuhalten, bis zu einem gewissen Grad trainieren können. Besonders tief und lange tauchende Tiere, etwa im Süden Chiles, verfügen im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht über die Fähigkeit, im Blut mehr Sauerstoff zu speichern. Der längste im Rahmen der Studie dokumentierte Tauchgang einer Mähnenrobbe dauerte zwölf Minuten.

Hietzing
Agenturen, MAnna  | 

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