Doppelgänger: Postler sah aus wie Posträuber

Die Ähnlichkeit war rein zufällig und absolut unerwünscht. Weil ein freundlicher Postler aus Wien-Penzing einem gesuchten Posträuber derart ähnlich sah, galt er für die Kripo tagelang als Hauptverdächtiger. Sascha Veszelszky machte drei Tage "die Hölle durch". Erst als sich der in die Türkei geflüchtete Täter am Telefon meldete, konnte der treue Postfuchs durchatmen.

Der Postraub geschah am 11. August in der Brigittenau. Ein Geldbotenfahrer der Post wurde auf der Tour überfallen. Der Täter sperrte den Postler in den Laderaum, zog sich dessen gelbes T-Shirt über und fuhr die Tour fertig. Dann schlug der Überfallene Alarm; die Kripo rückte an.