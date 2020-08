Am Montagmorgen kam es in der Larwingasse in der Donaustadt zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Laut vorläufigen Ermittlungergebnissen geriet ein 90-jähriger Mann im Bereich einer Wohnhausanlage unter einen Lkw und wurde überrollt. Der Pensionist erlag noch vor Ort den schweren Verletzungen.

Der Lenker des LKW wurde aufgrund eines Schockzustandes ärztlich betreut. Das Verkehrsunfallkommando der Polizei untersucht den Unfallhergang.