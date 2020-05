Donaukanal-Sturz: „Rettung hat funktioniert“

Mit Leo an seiner Seite wäre ihm das nicht passiert. „Niemals“, sagt Christian G. Denn auf Leo, den Führhund des erblindeten Wieners, ist „hundertprozentig Verlass“. Am Freitag, kurz nach 20 Uhr, war der Labrador nicht an der Seite seines Herrchens. G. und seine ebenfalls sehbehinderte Bekannte, 44, spazierten den Donaukanal auf Höhe des Schwedenplatzes entlang. Den beiden Vierbeinern gönnten sie ein bisschen Auslauf. Just in jenen Minuten kamen die beiden vom Weg ab – und stürzten ( der KURIER berichtete, siehe Hintergrund) in den Donaukanal.

„Wir waren beide mit dem Stock unterwegs. Da ist nichts hundertprozentig sicher“, erzählt G. Er hörte noch, wie seine Freundin am Wasser aufschlug, bevor er selbst das Gleichgewicht verlor und in das eiskalte Wasser stürzte. „Ich weiß nicht, warum, aber wir sind instinktiv in die richtige Richtung, zur Kaimauer, geschwommen.“ Ihre Hilferufe hörte Clubschiff-Betreiber Roderich Walterskirchen. Er reagierte blitzschnell, sicherte sie mit einer Stange, alarmierte die Einsatzkräfte und kümmerte sich noch um die Hunde. Beide wurden gerettet. „Dass sie hier rausgekommen sind, grenzt an ein Wunder“, sagt Walterskirchen.