Donaukanal: Schandfleck und Party-Location

Fast zu schön um wahr zu sein: Denn einige Dinge bringen Besucher rasch in die Realität zurück: Seit Jänner stört eine schwimmende Brandruine bei der Salztorbrücke die Weltstadt-Idylle. Mehrere Aufforderungen von "Via Donau" und des Magistrates, die Ruine des Party-Bootes endlich zu entfernen, sind gescheitert. Der Eigentümer befindet sich in Konkurs und der Masseverwalter will einen möglichst hohen Verkaufspreis erlösen, um Gläubiger befriedigen zu können. "Das kann Jahre dauern", wie man im Rathaus aus einem Fall an der Neuen Donau weiß.

Und ausgerechnet der Pächter der Copa Cagrana treibt auch am Donaukanal sein Unwesen. Ihm gehört nämlich auch das ehemalige DDSG-Flaggschiff, das unter dem Namen " Johann Strauss" seit 1970 hier vertaut ist.

Nach einer guten Zeit als Restaurantschiff dient es nun unter den Namen "Club Nautic" als Event- und Party-Location. Geöffnet wird jeden Freitag und an zwei Samstagen im Monat, um mit Lasershows bei "All you can drink" und "Kabinenpartys" abzufeiern.

Bernhard Engleder, als Koordinator der Stadt auch verantwortlich für das Aufblühen des Kanalufers kann sich an dieser Stelle "sinnvolleres" vorstellen: So lange aber die Sicherheit nicht beeinträchtigt ist, seien der Stadt die Hände gebunden. Seriöse Investoren, welche die Partyschiffe als mögliche Goldgruben entdecken, sind aber weiter gesucht.