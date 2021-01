Donauinselfest 2021: Termin steht fest

Vom 17. bis 19. September wird das 38. Donauinselfest in Wien stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie wird es auch in diesem Jahr, anders als in den Jahren vor 2020, in anderer Form stattfinden.

Zunächst startet ab August die im Vorjahr erstmals präsentierte Donauinsel-Sommertour mit dem "#dif-Tourbus". Dieser bringt das bunte Programm direkt zu den Wienerinnen und Wienern in die Grätzel. Auch hierfür wird es, wie schon im Vorjahr, ein eigenes Covid-Sicherheitskonzept geben. Dementsprechend und auf die dann vorherrschenden Umstände angepasst, wird auch das Donauinselfest unter einem entsprechenden Konzept laufen.

„Das Donauinselfest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt und ein respektvolles Miteinander. Diese Werte gilt es gerade in so herausfordernden Zeiten hoch zu halten. Als größtes Festival bei freiem Eintritt in Europa wollen wir die Künstler und Künstlerinnen, die Veranstaltungsbranche und auch Wiener Unternehmen unterstützen und den vielen Donauinselfest-Fans auch 2021 ein außergewöhnliches Veranstaltungserlebnis bieten!“, so Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien.

„In der Konzeption und Vorbereitung müssen wir natürlich flexibel bleiben und uns den gegebenen Umständen anpassen.“ Um hier einen möglichst großen Spielraum zu haben, wurde das Donauinselfest-Wochenende erneut in den September gelegt.

Termin für Vienna City Marathon

Unterdessen wurde auch der Termin für die diesjährige Ausgabe des Vienna City Marathons bekannt gegeben. Am 12. September, also eine Woche vor dem Donauinselfest, soll Wiens größtes Marathonevent stattfinden. Fraglich ist, ob der Termin halten wird. Das wird, ebenso wie beim Donauinselfest, an der Corona-Situation hängen.