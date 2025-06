Reif für die Insel: „So cool“ war das erste Mal

Mit dem Zug ging es am Freitag also von Wiener Neustadt nach Wien. Dann U1, Station Donauinsel. Gleich beim Ausgang: Sicherheitskontrolle. „Nicht so intensiv, wie wir das erwartet hätten“, resümiert Klara. Die Polizei: Präsent, aber dezent im Hintergrund: „Wir haben uns sicher gefühlt.“

Von ganz jung bis alt

Station Donauinsel war bewusst gewählt, sagen die Geschwister: „Da können wir mal die ganze Insel lang gehen und uns alles genau anschauen.“ Und zum Schauen gibt es viel. Nicht nur wegen der ganzen Bandbreite der Besucher.

„Von ganz jung bis alt, das Publikum ist so bunt durchgemischt, echt cool“, sind Hannah und Klara begeistert. Und auch Leon (19), der aus Wien stammt, erinnert sich, dass er als kleiner Bub von seinen Eltern aufs Donauinselfest mitgenommen wurde. Das erste Mal mit der Freundin – romantischer Sonnenuntergang am Donaustrand inklusive – da bekommt es eine neue Dimension.