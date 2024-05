Dompfarrer Toni Faber erhielt Goldenes Ehrenzeichen Wiens

Anton Faber wurde am 18. März 1962 in Wien geboren und wuchs in Wien-Rodaun mit drei Geschwistern auf. Eine lebensbedrohende Krankheit wurde für ihn zu einem Berufungserlebnis. So studierte er nach der Matura 1980 katholische Theologie und trat ins Priesterseminar ein. Nach seiner Priesterweihe 1988 wirkte er als Kaplan am Dom von Wiener Neustadt, ehe er 1989 Studienpräfekt im Erzbischöflichen Priesterseminar und Zeremoniar von Erzbischof Hans Hermann Groër wurde.

1997 wurde er zum Dompfarrer von St. Stephan bestellt. Im November 2000 erfolgte seine Aufnahme in das Wiener Domkapitel, heute ein den Erzbischof beratendes Gremium. Darüber hinaus nimmt Faber verschiedene Funktionen im Rahmen der Erzdiözese Wien wahr, unter anderem als Mitglied des Priester- und des Wirtschaftsrates. Überdies ist er Dechant des Stadtdekanats 1.

Einer größeren Öffentlichkeit bekannt ist Faber als „Society-Priester“ sowie als regelmäßiger Kolumnist der Tageszeitung „Kurier“. Pfarrer Faber tritt aber auch als Förderer der zeitgenössischen Kunst in Erscheinung, wie etwa mit dem Projekt „Himmelsleiter“ am Stephansdom.