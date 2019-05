Dominik Nepp: Neuer FPÖ-Chef, altbekannte Töne

Dann trommelt Nepp bekannte Themen: Die FPÖ Wien agiere als „geschlossene Partei“ und trete für jene ein, „die sich von Rot-Grün im Stich gelassen fühlen“. Nepp verspricht den „Kampf gegen die Islamisierung“ und für die Österreicher, die (etwa im Wohnbau) bevorzugt behandelt werden sollen.

Für die Wien-Wahl 2020 zeigt er sich zuversichtlich: „Auch in Zukunft wird kein Weg an uns vorbei führen. Die kommenden Jahre werden ein Erfolg, das verspreche ich.“

Heinz-Christian Strache werde sich aus allen Funktionen zurückziehen, davon gibt sich Nepp überzeugt. Strache bleibe „einfaches Parteimitglied“. Einen Parteiaustritt, wie ihn Gudenus bereits vollzogen hat, hält Nepp bei Strache nicht für nötig.

Auch sonst habe man in Wien bereits alle nötigen Konsequenzen gezogen: Einen Rücktritt von Klubobmann Toni Mahdalik, wie ihn die Neos fordern, lehnt Nepp ab. Mahdalik verantwortete die umstrittene FPÖ-Presseaussendung mit der Botschaft „wer/zah/lts/chaf/ft/an“.

Die neue Stoßrichtung der Bundes-FPÖ hat Nepp bereits übernommen: Er übt Kritik an der ÖVP. Schon oft habe er auch in Wien erlebt, dass sich die ÖVP nicht an Abmachungen gehalten habe. Nun habe sie „im Machtrausch“ die Ablöse von Herbert Kickl als Innenminister gefordert. Er, Nepp, habe in diese ÖVP „kein Vertrauen“.