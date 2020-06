Döblinger Platz wird an Peter Alexander erinnern

Am Sonntag endet das Trauerjahr für den am 12. Februar des Vorjahres verstorbenen Entertainer, Sänger und Schauspieler Peter Alexander. Damit ist eine wichtige Voraussetzung gegeben, dem Publikumsliebling in Wien auch ein Denkmal in Form einer Platz-Benennung zu setzen.

Adolf Tiller, Bezirksvorsteher im Wohnbezirk von Peter Neumayer (Künstlername Peter Alexander), hat schon vor Monaten im Kulturamt den in Döbling beschlossenen Antrag eingebracht: Die bisher unbenannte Parkfläche Ecke Cobenzlgasse und Krapfenwaldgasse soll als „Peter-Alexander-Platz“ in das Straßenverzeichnis aufgenommen werden. Am kommenden Mittwoch wird nun der Antrag im Unterausschuss für Verkehrsflächenbenennungen behandelt und am 28. Februar im Kulturausschuss beschlossen.