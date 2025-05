Lebensgefahr in überfluteten Unterführungen: Behörden bleiben untätig

Der andere ist zuständig

Doch wie kann es sein, dass die Bundeshauptstadt zwar ein tausendjährliches Hochwasser wie vergangenen September mit bloß einigen Schrammen übersteht, aber es nicht schafft, eine seit Jahrzehnten bestehende potenzielle Todesfalle im Straßennetz endlich zu entschärfen? Obwohl rundherum in Bereich der Muthgasse ein völlig neuer Stadtteil aus dem Boden gestampft wurde und dabei die Infrastruktur verbessert wurde? Bezeichnend ist, dass sich die beiden zuständigen Stellen – Wien-Kanal und Straßenbau (MA 28) – gegenseitig die Verantwortung zuschieben.

Laut einem Sprecher von Wien-Kanal liege die Ursache des Dauer-Problems an den „Geländegegebenheiten“ und den „Tiefpunkten“ der beiden Unterführungen: „In Steillagen wie in Döbling schießt das Regenwasser auf den Straßen über die Einlaufgitter drüber. Es gelangt oft gar nicht in die Straßenentwässerung.“ Das Kanalnetz sei dort in „einwandfreiem Zustand“, aber an sich „nicht für die Abfuhr eines Hochwassers konzipiert“: „Es kann auch eine gewisse Menge an Regen aufnehmen, aber keinen Platzregen.“

Daher verweist Wien-Kanal explizit auf den Straßenerhalter, die MA 28. Doch dort spielt man den Ball wieder retour: „Die Entwässerung ist wie in jeder Stadt auf bestimmte Niederschlagsmengen ausgelegt. Bei extremen Regenereignissen kann diese auch überlastet werden. Für mehr Informationen zur Kanalisation dürfen wir Sie ersuchen, sich an Wien-Kanal zu wenden.“