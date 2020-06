Hochwasser-Alarm: Autos „soffen“ in Unterführung ab

Sintflutartige Regenfälle, Hagel und eine Überflutung, die sogar die Feuerwehrtaucher auf den Plan rief: Das spielte sich am Samstag zwischen 16 und 17 Uhr ab – doch nicht im hochwassergeplagten ländlichen Raum, sondern in Wien. Einen Steinwurf vom neuen Standort des KURIER entfernt, direkt in einer Unterführung in der Mooslackengasse in Döbling, versanken drei Fahrzeuge samt Insassen bis zu den Autositzen im Wasser. Unweit davon, in der Gunoldgasse, blieben fünf Pkw in einer unter Wasser stehenden Unterführung stecken. „Wir mussten mit einem Boot die Pkw-Insassen abholen“, schildert Sprecher Michael Wagner.