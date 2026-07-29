Streit hinter der Käsetheke: 34-Jähriger bedrohte Arbeitskollegen mit Messer

Zwischen zwei Mitarbeitern in einem Lebensmittelgeschäft im Wiener Bezirk Döbling soll es am Dienstag in der Früh zu einem Streit gekommen sein.

Ein 34-Jähriger soll dabei seinem Kollegen mit dem Umbringen gedroht haben, während er ein Messer in der Hand hielt. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt seien die beiden hinter der Käsetheke gestanden, als der 29-jährige Kollege einen Fehler gemacht und für den Deutschen „das Fass zum Überlaufen gebracht habe“, wie dieser erklärte.