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Wien

Streit hinter der Käsetheke: 34-Jähriger bedrohte Arbeitskollegen mit Messer

Der Mann wurde wegen Verdachts der schweren Nötigung angezeigt.
29.07.2026, 13:17

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Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Zwischen zwei Mitarbeitern in einem Lebensmittelgeschäft im Wiener Bezirk Döbling soll es am Dienstag in der Früh zu einem Streit gekommen sein.

Ein 34-Jähriger soll dabei seinem Kollegen mit dem Umbringen gedroht haben, während er ein Messer in der Hand hielt. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt seien die beiden hinter der Käsetheke gestanden, als der 29-jährige Kollege einen Fehler gemacht und für den Deutschen „das Fass zum Überlaufen gebracht habe“, wie dieser erklärte.

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Die beiden hätten im Vorfeld schon öfter miteinander gestritten, wie Gutt gegenüber der APA erklärte. Bei dem Messer habe es sich um ein kleines Küchenmesser gehandelt, das der Mann in der Hand hielt. 

Da sich der Vorfall vor Beginn der Öffnungszeiten ereignet hatte, waren es Mitarbeiter, welche die Polizei kontaktierten. Der Mann zeige sich geständig, er wurde wegen Verdachts der schweren Nötigung auf freiem Fuß angezeigt.

Döbling Wien
Agenturen  | 

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