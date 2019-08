Diese App sagt der Lebensmittelverschwendung den Kampf an

Worum genau geht es bei der App? Georg Strasser, Österreich-Manager des Projekts erklärt: „Unsere Partnerbetriebe haben am Ende des Tages überschüssige Lebensmittel, die sie nicht verkaufen können, die aber noch vollkommen genießbar sind. Diese Produkte, beispielsweise Obst, Gemüse, Brot oder Feinkost-Artikel, geben sie in das Überraschungssackerl von ,Too Good To Go’.“

Überraschungssackerl

Was sie genau kaufen, wissen die Kunden nicht. Ganz im Dunkeln tappen sie aber auch nicht, denn es wird angegeben, was sich in den Paketen in etwa versteckt – wie z. B. Curry oder Kuchen. „Die Betriebe wissen ja tagsüber noch nicht, was ihnen am Abend übrig bleibt“, sagt Strasser. „Die Lebensmittel, die schließlich zu viel sind, geben sie ins Überraschungssackerl und verkaufen sie.“ Und zwar zu einem günstigeren Preis.

Für die Kunden funktioniere die App ganz einfach. Nachdem die App kostenlos im Google Play oder Apple Store heruntergeladen wurde, können die einzelnen Betriebe, darunter Bäckereien, Restaurants, Marktstände oder Hotels, ausgesucht werden. Bereits 35 Wiener Betriebe sind in der App zu finden, wie etwa Das 1090, Café Himmelblau, Fisch am Markt (am Vorgartenmarkt), die Bäckerei Grimm, Der Greißler, CupCakes Wien oder Westpol.