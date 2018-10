Die Zweitdiagnose via Internet

Das System funktioniert ausschließlich online. Alle Befunde des Patienten werden hochgeladen, bevor einer der 18 Mediziner binnen einer Woche seine unabhängige Meinung zu dem Fall abgibt. Die Ärzte, die mit „Doctoritas“ zusammenarbeiten, sind laut den Betreibern alle ausgewiesene Spezialisten, bei denen man in der Praxis oft lange auf Termine warten müsste.

Mitbegründet wurde das Portal vom renommierten Herzchirurgen Ernst Wolner. „Ich bin der festen Überzeugung, dass digitale Medizin schon bald eine große Rolle spielen wird. Alleine das Problem des Landärztemangels könnte damit eine Lösung finden“, sagt Wolner im KURIER-Gespräch.

Laut dem Experten könnte jeder dritte Arztbesuch auch über das Internet erledigt werden, weil die Mediziner die Patienten nicht persönlich sehen müssten. In der Schweiz gibt es etwa die Internetseite „eedoctors“, wo Patienten ohne Wartezeit am Smartphone beraten werden. Das Gespräch mit dem Arzt erfolgt per Video-Chat. Die Mediziner sind täglich von 8 bis 21 Uhr erreichbar.

Ähnliche Lösungen wünscht sich Ernst Wolner für Österreich. Und auch die Zahl der Operationen könnte dadurch verringert werden, meint der Mediziner. „Das Einholen einer Zweitmeinung reduziert Eingriffe bestimmt. Es gibt in vielen Fällen oft alternative Behandlungsmethoden“, sagt Wolner.