Die Wiener SPÖ verpasst sich zwei Tage der Arbeit

Quer über die Ressortgrenzen hinweg sollen die Genossen in der kommenden Woche diskutieren, welche Maßnahmen Wien in diesem Bereich setzen könne und was der Bund beitragen solle, in dessen Zuständigkeit das Thema Arbeit in vielen Aspekten fällt.

Insofern ist dieses Mal eher weniger mit der Präsentation von aufsehenerregenden Leuchtturm-Projekten zu rechnen, vielmehr geht es um Grundsätzliches.

Als inhaltliches Unterfutter hat der SPÖ-Rathausklub im Vorfeld eine Umfrage beim Meinungsforschungsinstitut SORA beauftragt. Demnach kommt jeder fünfte Dienstleistungs- und Produktionsarbeiter mit dem Haushaltseinkommen schwer aus. 60 Prozent der Befragten aus dieser Gruppe glauben, dass sich die Bundesregierung nicht darum kümmere, was Menschen wie sie denken.

Wahrscheinliche Arbeitsfähigkeit bis zur Pension liegt laut Studie nur bei 53 Prozent. Das betrifft vor allem Frauen: Derzeit geht nur jede zweite Frau direkt aus der aktiven Beschäftigung in die Alterspension.

„Das ist ein Alarmsignal, über das wir reden müssen“, sagt SPÖ-Klubobmann Josef Taucher. Die Studie zeige weiters, dass es vor allem im Arbeitsbereich von Frauen und im Gesundheitsbereich Verbesserungen brauche, „was nicht neu ist, aber wir wollen hier neue Perspektiven erarbeiten“.