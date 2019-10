Die süß-feurige Seite der Schokolade

Zuerst kommt der Duft. Noch bevor man die Pralinen in dem kleinen Shop mit den Augen wahrgenommen hat, hat sich eine Duftmischung aus Kakaobohnen, Nüssen und heißer Milch in die Nase geschlichen – schokoladig, feurig, fruchtig – und macht einem Gusto.

Dazu klingt feurige Tangomusik aus dem Lautsprecher. „Damit die Dulce de Leche in Stimmung kommt“, sagt Chocolatière Gesa Weitzenböck mit einem Augenzwinkern. Weil es doch ein südamerikanisches Gericht ist. Die Milchkaramellcreme wird in der Küche von Mitarbeiterin Bella gerade zubereitet. Sie muss drei Stunden lang köcheln, bevor sie in kleine Gläser verpackt auf der Vitrine platziert wird und auf den Verkauf wartet.