Die Polizei hielt in Wien mehrere Drogenlenker an

Bei einer Verkehrskontrolle verdächtigten Polizisten am Montag gegen 23 Uhr in der Stumpergasse in Wien-Mariahilf einen 38-jährigen Lenker, Drogen konsumiert zu haben. Als dem Kroaten die Fahrzeugschlüssel vorläufig abgenommen wurden, soll der Mann aggressiv reagiert und die Beamten mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Er wurde festgenommen. Ein Polizist konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Marihuana im Auto

Ebenfalls am Montagabend wurde auch in der Martinstraße in Wien-Währing ein Autofahrer kontrolliert: Die Beamten wurden auf den Cannabis-Geruch im Fahrzeug aufmerksam und durchsuchten den Wagen. Dabei stellten sie diverse Utensilien für den Drogenkonsum und 500 Gramm Cannabis sicher. Außerdem war gegen den 33-Jährigen ein Festnahmeantrag offen. Dem Verdächtigen wurde der Führerschein abgenommen und er wurde festgenommen.