Die „Nie-und-nimmer-Wegwerfdinger“: Teil 2

Die alte Küchenuhr

"Meine alte Küchenuhr begleitet mein Leben schon seit 40 Jahren. Mein Exmann hat sie von seiner Großmutter geerbt. Die Uhr hing in seiner Küche und ich habe mich auf den ersten Blick in sie verliebt", schreibt Gabriele Herbst. "Dann folgte sie uns in unsere gemeinsame Wohnung. Und nach unserer Trennung blieb sie in meiner Küche zurück. Mein erster Weg in der Früh nach dem Aufstehen führt mich in die Küche, um meine Uhr zu richten – sie geht nämlich täglich 5-10 Minuten voraus. Natürlich muss sie auch von Zeit zu Zeit aufgezogen werden – mit einem alten Schlüssel. Habe ich schon erwähnt, dass ich sehr altmodisch bin und alte Dinge mag?" Frau Herbst ist sehr geräuschempfindlich. Aber dasTicken der Uhr liebt sie: "Es verbreitet so eine wohlige Stimmung – wie ein Herzklopfen.Man könnte also sagen, meine alte Küchenuhr ist das 'Herz' meiner Wohnung."