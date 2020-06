Die neue Gruft zeigt sich hell und freundlich

Sonnenlicht und Frischluft anstatt eines dunklen Kellerraumes – so wird das neue Tageszentrum der Obdachloseneinrichtung Gruft. „Hier hat man endlich das Gefühl, richtig zu wohnen“, sagt der 55-jährige Herbert. Er ist seit Jahren nicht nur Gast in der Caritas-Einrichtung, sondern packt auch fleißig mit an – sei es bei Reparaturen oder beim Aufräumen.

Seit 27 Jahren ist die Gruft Zufluchtsort für obdachlose Menschen. Bis dato geschah alles – Schlafstätte, Essensausgabe, Aufenthaltsraum– in einem Raum. Gruft-Leiterin Judith Hartweger dazu: „Die Bedingungen waren einfach nicht mehr zeitgemäß.“ Das wird sich mit der neuen Tagesstätte ändern. Die „alte“ Gruft wird weiterhin als Schlafstätte genützt werden.