Die Kaiserin wird abgerissen

Dass die Erfahrung und das Team des KES durch die Spitälerreform nicht unter die Räder kommt, dafür will der Vorstand der Chirurgie Prof. Michael Hermann sorgen: „Es ist gelungen, das OP-Team zusammenzuhalten. Wir werden gemeinsam in die Rudolfstiftung (3. Bezirk, Juchgasse, Anm.) übersiedeln.“

Wie wichtig dieser Einsatz ist, zeigt die Statistik: Pro Jahr wurden im KES 1200 bis 1500 Operationen an der Schilddrüse durchgeführt. Mit dieser hohen Zahl ist nicht nur ärztliche Kompetenz verbunden, sondern auch die höchstmögliche Qualitätskontrolle gegeben.

Hermann: „Wer zu uns gekommen ist, der wurde bestens versorgt, auch wenn er aus der Steiermark gekommen ist. Das wollen wir in der Rudolfstiftung beibehalten. Auch wenn wir weniger Kapazität haben werden.“

Besonderheit des KES in der Wiener Spitalslandschaft: Hier hat man bis 18 Uhr operiert. In vielen anderen Spitälern gehen die Chirurgen zu Mittag in ihre Ordinationen oder in Privatspitäler operieren.