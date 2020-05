Die guten Seelen der Autobahnen

Die Blechlawine rollt unaufhörlich in und rund um Wien. Zumindest im besten Fall, denn nur zu oft kommt es zu Staus und Verzögerungen nach Unfällen oder Pannen. Samstag staute es auf der A23 – und der letzte große Verkehrskollaps am Montagmorgen ist vielen Pendlern nur allzu gut in Erinnerung.

Nachdem ein Lkw im Baustellenbereich der Praterbrücke gekippt war und danach mehrere Fahrspuren der A23 für Stunden gesperrt blieben, wurde Kritik an der Baustelle beim Knoten Prater laut. Die Beschilderung sei unzureichend, deshalb habe der Lkw-Lenker den fatalen Unfall verursacht. "Ich verstehe nicht, was an den Schildern nicht in Ordnung sein soll. Da ist alles wunderbar zu lesen", sagt Franz Bitter, als der KURIER mit den Traffic Managern der Asfinag gerade beim Knoten Prater auf die Behelfsbrücke auffährt.

Bitters Blick ist fast immer auf die Seitenstreifen gerichtet, sein Kollege Reinhard Schnurrer lenkt das speziell ausgerüstete Fahrzeug. Beide Männer sind von der ersten Stunde an als Traffic Manager tätig. Seit März 2013 hat die Asfinag ständig zwei Teams auf den Straßen. Die Aufgaben sind vielfältig – Pannen, Unfälle, Gegenstände auf der Fahrbahn oder auch Vignettensünder – die Traffic Manager sind mit allem konfrontiert, was auf einer Autobahn passieren kann. Im Durchschnitt kommen die Teams auf 30 bis 40 Einsätze täglich.