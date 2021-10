Die deutsche Koalition wird in Wien geschmiedet

Mit Spannung blickt derzeit die halbe Welt nach Berlin – in Erwartung, welche Koalition künftig Deutschland regieren wird. Was viele nicht wissen: Die entscheidendem Anregungen holt sich SPD-Chef Olaf Scholz in diesenTagen nicht im Willy-Brandt-Haus, sondern von seinen Genossen im Wiener Rathaus.

Diese freuen sich gerade sehr über ein Interview des möglichen nächsten deutschen Kanzlers im Spiegel. Hat Scholz darin doch die von ihm angestrebte rot-gelb-grüne Ampelkoalition tatsächlich als „Fortschrittsregierung“ bezeichnet.

Wiener Vorbild

„Ein Begriff, den Michael Ludwig geprägt hat“, hört man nun stolz aus den Reihen der Wiener Roten. In Wien ist damit freilich keine Ampel- sondern die rot-pinke „Punschkrapferl“-Koalition gemeint. Ein Begriff, der allein schon semantisch den deutschen Parteikollegen schwer vermittelbar wäre.

Ungeachtet dessen scheinen sich Scholz und Ludwig bestens zu verstehen. Daher beeilte sich der Bürgermeister auch, „seinem Freund“ zum Wahlsieg zu gratulieren. Ob es nun nach Ludwigs „Wien Bonus“ bald auch einen „Berlin Bonus“ geben wird, ist indes noch offen.