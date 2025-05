Design und Gebrauchtes: Hier kann man am Wochenende in Wien shoppen

Bummeln in der Marxhalle im dritten Bezirk ist für viele bereits zum Fixpunkt geworden. Und auch dieses Wochenende gibt es wieder die Gelegenheit bei zahlreichen Ausstellerinnen und Aussteller nach Designstücken zu suchen. Am 3. und 4. Mai findet nämlich wieder der Edelstoff Sommermarkt statt.

Am Wochenende kann geshoppt werden, was das Zeug hält. Hier einige Adressen:

Die Marxhalle verwandelt sich am 3. und 4. Mai in ein Einkaufsparadies, der Edelstoff Designmarkt ist wieder zu Gast.

Wer das Konzept des Marktes kennt, weiß, dass aufstrebende Labels und Manufakturen vertreten sein werden. Es gibt Schmuck, Mode und Kosmetik sowie Gastrostände. Die Öffnungszeiten sind Samstag 11 bis 19 sowie Sonntag 11 bis 18 Uhr. Kinder bis 14 Jahre besuchen den Markt gratis, danach kostet die Karte 5 Euro.

Frühlingsquartier im Schlosspark Hetzendorf

Wer bei dem sommerlichen Wetter lieber draußen Shoppen will, ist beim „Frühlingsquartier“ richtig. Wie berichtet, hat der bisherige Betreiber „Marketing Tourismus Synergie Wien“ (MTS) das mittlerweile zum Klassiker gewordene „Weihnachtsquartier“ an die Agentur „Headpro“ abgegeben. Letztere veranstaltet nun mehrmals jährlich Designmärkte. So auch von 2. bis 4. Mai das sogenannte „Frühlingsquartier“. Geladen wird dabei in den Schlosspark Hetzendorf in Meidling. 60 Aussteller bieten dann ihre Ware feil. Unter die heimischen Designerinnen und Designern mischen sich auch internationale Künstler, etwa aus Finnland, Ungarn oder der Slowakei.