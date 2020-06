Der Terror der Touristenbusse

Alexander Schell

"Die Busse sind eine Gefahr für Fußgänger, Radfahrer und vor allem für die vielen Kinder der umliegenden Schulen", ergänzt, Anrainer und Vater eines sieben Monate alten Babys. Besonders gefährdet scheint derdie jüdische Schule in der Malzgasse: Sie wird von einem Polizisten bewacht, ist durch eine hohe Mauer samt Zaun vom Gehsteig abgeschirmt – "aber wenn ein offener Doppeldeckerbus vorbeifährt, kann man theoretisch alles Mögliche aus dem Bus in den Schulhof werfen", sagt. Eine ideale Plattform für terroristische Angriffe, fürchtet man auch in der Schule., der Generalsekretär für jüdische Angelegenheiten der Israelitischen Kultusgemeinde Wien , war aus diesem Grund am Mittwoch auch bei einem runden Tisch dabei, bei dem gemeinsam mit Magistrat und Busbetreibern mögliche Lösungsansätze diskutiert wurden. "Weil auch über Sicherheitsfragen gesprochen wurde", wolltedanach aber keine Stellungnahme abgeben.

Bezirksvorsteher Karlheinz Hora sagte nach dem runden Tisch, man wolle nun prüfen, ob eine Änderung der Linienführung der Hop-on-Busse möglich ist. Zudem kündigte er ein Fahrverbot für Reisebusse an, "die anders als die Hop-on-Busse keine Linienbusse sind, sich aber oft einfach an diese dranhängen".

Für Buxbaum sind die Ziele der Bürgerinitiative damit nicht erreicht. "Wir machen weiter, bis das Karmeliterviertel wieder ganz frei von Touristenbussen ist."