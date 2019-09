Der Sonntag steht im Zeichen der Nashörner

Seit 2006 leben im Tiergarten die Panzernashörner Sundari und Jange. Ihre Mütter sind in Nepal Wilderern zum Opfer gefallen, weshalb sie mit der Hand aufgezogen werden mussten. Dank des milden Wetters erwischt man die beiden derzeit oft beim genüsslichen Suhlen im Schlamm. Pro Tag frisst ein Nashorn etwa drei Scheibtruhen voll Heu und Stroh, darüber hinaus gibt es zweimal am Tag eine Portion Gemüse. An diesem Samstag und Sonntag kann man jeweils um 13:00 Uhr eine Fütterung live miterleben. Hoffmann: „Vor allem Kinder sollen für die bedrohten Tiere begeistert werden. Sie können Masken aus Papier basteln und sich selbst in ein Nashorn verwandeln. Weiters können sie in der Bastelecke Nashörnerbilder bunt ausmalen und Nashornanstecker aus Filz anfertigen.“