Der rechte Pegida-Mann in Österreich

Vermutlich ist Albert Starkl (*Name geändert) enttäuscht. FPÖ-Chef Heinz Christian Strache, den er mehrfach via Facebook in seine steirische Heimat eingeladen hat, gab ihm jüngst einen Korb. Starkl meldete den ersten Spaziergang der islamfeindlichen Bewegung "Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes" (kurz Pegida) am 2. Februar in Wien an. Der FPÖ-Parteichef sympathisiert zwar mit den Islamgegnern, weilt aber am Demo-Tag in Osttirol. Vielleicht will Strache auch nicht an Starkl auf der Straße anstreifen, denn der Fußball-Fan dürfte im politischen Spektrum so weit rechts stehen, dass es dem bald in Wien wahlkämpfenden FPÖ-Chef einen Image-Schaden bescheren könnte.

Der Steirer ignoriert eine KURIER-Anfrage. Dabei gäbe es viel Erklärungsbedarf über seine Interessen, die er über soziale Medien kundtut. Dort deklariert er sich als Fan der Gruppe "Ultras Sur Wien", die laut dem Fußballmagazin Ballesterer für "rechtsextreme Fahnen und Spruchbänder" auf den Stadiontribünen verantwortlich zeichnet. Auf der Facebook-Site von "Ultras Sur Wien" widmet man Österreichs bekanntestem Neonazi Gottfried Küssel und dem spanischen Mörder eines Antifaschisten (der in den Kreisen wie eine Kultfigur verehrt wird) ein Musikvideo einer Rechts-Rock-Band. "Ultras Sur Wien" kam auch norwegischen Ermittlern unter, als sie die Neonazi-Kontakte des Massenmörders Anders Breivik aufarbeiteten.