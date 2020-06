Der "Oben-ohne-Putzhase" mit dem Staplerschein

Gleich zu Beginn des Kurses, der über eine externe Bildungseinrichtung angeboten wurde, fiel Frau S. auf, dass der Kursleiter Herr K. sehr gern sein Privatleben vor den jungen Kursteilnehmern ausbreitete – und dabei zunehmend intimer wurde. Stolz verkündete er etwa, er sei ein sehr vermögender Unternehmer und habe schon "sehr viele, sehr junge Freundinnen" gehabt. Und einen "Putzhasen" könne er sich dank seines vielen Geldes jederzeit leisten. Bei diesen Prahlereien habe sich Herr K. nicht an die drei jungen Männer gewandt, die mit ihr im Kurs saßen, sagt Frau S., nein, ausschließlich sie habe er dabei intensiv angestarrt, quasi mit den Augen ausgezogen. Kurz darauf fragte K. die 18-Jährige, ob sie bereit sei, "oben ohne" zu putzen, denn dann würde er sie, "um etwas Schönes für die Augen zu haben", gleich mit zu sich nach Hause nehmen...

Dazu habe K. immer wieder sein Handy länger läuten lassen, damit nur ja alle Kursteilnehmer den Text des Klingeltons hören konnten, der laut S. lautete: Was hältst Du davon, wenn ich Dich frage, ob Du gerne mit mir schlafen möchtest?

Gar nichts hielt Susanne S. davon, die ganze Sache war ihr äußerst unangenehm, sie fühlte sich extrem belästigt. Doch die junge Frau wagte es nicht, den Kursleiter direkt zur Rede zu stellen, weil sie Nachteile bei der bevorstehenden Prüfung befürchtete. Und die wollte sie doch unbedingt schaffen.

Also bat sie einen ihrer Kurskollegen, sich als ihr Freund auszugeben und trat fortan mit ihm als Pärchen auf. Was Herrn K. ein bisschen bremste. Als er Susanne S. nach ihrer bestandenen Prüfung aber umarmte und an sich drückte, fand die 18-Jährige das wieder sehr unangenehm und übergriffig – und wandte sich schließlich an die Gleichbehandlungsanwaltschaft.