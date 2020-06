Der KURIER übersiedelt in ein neues Haus

Wie der Name des 1954 gegründeten "Neuen KURIER" schon andeutet, hat es davor auch einen "alten" gegeben, eine Vorgänger-Zeitung. Sie hieß "Wiener KURIER" und wurde von der US-Besatzungsmacht herausgegeben – zum ersten Mal am 27. August 1945. Schon der "Wiener KURIER" war ein so wichtiges Medium, dass am 26. September 1947 im Land Aufregung herrschte, weil die Zeitung wegen Papiermangels nicht erscheinen konnte. Sogar Kanzler Figl rief in der Redaktion an, um sich darüber zu beklagen.

In der Ära Portisch nahm das Blatt einen weiteren Aufschwung und 1963 zog die Redaktion von der alten Adresse Seidengasse in das benachbarte KURIER-Hochhaus in der Lindengasse, das wir jetzt verlassen. 1972 verkaufte Polsterer den KURIER an eine Industriellengruppe, 1988 kam es unter Beteiligung der Raiffeisenbank und der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung ( WAZ) zur Gründung der Mediaprint.