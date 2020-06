Der Kriminalfall Wilhelminenberg

Judith L. wiederum, die am kommenden Mittwoch aussagen wird, sagte im KURIER: „Wir wurden hauptsächlich von Linda aus dem Zimmer geholt und dann von Männern vergewaltigt.“ Jutta H., die am Dienstag ihre Aussage macht, meint: „Ich würde Linda fragen, was sie empfunden hat, was man da einem Kind angetan hat, ob sie kein Herz im Leib hat. Jetzt heißt es nur, ,es ist verjährt‘. Nicht nur die Vergewaltigungen, auch die Brutalität: Wir wurden geschlagen, eingesperrt, ins Wasser getunkt.“

Nach den nächsten Einvernahmen wird die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob es zu einem Prozess kommt. Während Anwalt Erich Schillhammer davon ausgeht, dass die Suppe für ein Verfahren zu dünn ist (siehe unten), hofft Opfer-Anwalt Johannes Öhlböck, die Verjährungsfrist durch die Aussagen der Betroffenen zu Fall zu bringen.

Gerlinde R. wies bereits vor zweieinhalb Jahren im KURIER alle Vorwürfe zurück.