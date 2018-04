13-Jähriger plante, Soldaten als Geisel zu nehmen

Man tauschte sich via Facebook über den IS aus, das sei „cool“ gewesen, schilderte der 13-Jährige Kaugummi kauend. Wenige Tage vor der Verhaftung von Lorenz K. im Jänner 2017 schickte ihm der 13-Jährige ein Foto, auf dem zu sehen war, wie ein gefesselter Gefangener des IS von einem Dach in die Tiefe gestürzt wird. „Hahaha“, so reagierte der Angeklagte, der seiner Aussage nach damals längst dem IS abgeschworen haben wollte.

Die Mutter des Angeklagten beschrieb den jüngeren ihrer zwei Söhne als „fröhliches Kind, beinahe ein Kasperl“. Sie und ihr Mann hätten Wert daraufgelegt, dass die Söhne „als Österreicher“ aufwuchsen. Auf die albanischen Wurzeln der Eltern hätte man bei der Erziehung keinen Wert gelegt. In der Schule habe man ihren angeklagten Sohn „vor lauter Kasperleien als Störfaktor gesehen“ und suspendiert. Der Bursch landete in einer Schule für geistig schwerbehinderte Kinder, später im Gefängnis, kam über Zellengenossen mit dem Islam in Kontakt und zog sich immer mehr zurück. „Es tut mir wahnsinnig leid“, bemerkte die Mutter dazu. Ihr Sohn sei „labil“ geworden.

Als der Sohn unter Terror-Verdacht festgenommen wurde, sei das „ein Schock für uns gewesen. Wenn Sie von der Polizei von der Arbeit abgeholt werden und zu Hause sind die Spürhunde – ich habe gedacht, das kann nur eine Show sein“, deponierte der Vater.

Das Urteil ist für Donnerstag geplant.