Der Fall Lueger

Das Seltsame daran ist, dass Beide recht haben. Der als Sohn eines Schuldieners 1844 geborene Karl Lueger hat seinen offen zur Schau getragenen Antisemitismus dazu genützt, um schnell politische Karriere zu machen. Er gründete die Christlichsoziale Partei und wurde Wiens Bürgermeister. Kaiser Franz Joseph, der Luegers Judenhass strikt ablehnte, konnte seine Ernennung drei Mal verhindern, ehe er sich 1897 geschlagen geben musste.

Das ist die eine Seite. Die andere: Lueger erwies sich als weitsichtiger Kommunalpolitiker, baute in seiner 13-jährigen Amtszeit Schulen, Waisenhäuser, die Heilanstalt Am Steinhof, die Zweite Hochquellenwasserleitung, Gas- und Elektrizitätswerke, er sicherte Wiens Wald- und Wiesengürtel und stellte die Straßenbahnen unter städtische Verwaltung.

Der Wiener Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny ist "grundsätzlich gegen Umbenennungen von Verkehrsflächen, weil es nicht sein kann, dass eine Stadt ihre Geschichte auslöscht. Der Fall des Lueger-Rings ist eine Ausnahme, mit der wir dem Wunsch der Universität Wien nachkommen." Immer wieder hätten internationale Gelehrte auf die Schande hingewiesen, dass das Zentrum wissenschaftlicher Arbeiten an einer Straße liegt, die nach einem als Antisemiten groß gewordenen Politiker benannt ist. "Abgesehen davon", erklärt Mailath-Pokorny, "gibt es in Wien zwölf weitere Gedenkstätten, die an Lueger erinnern": den Lueger-Platz, eine Kirche, Denkmäler, Büsten, Gedenktafeln, eine Säule im Parlament und eine Lueger-Eiche im Rathauspark.