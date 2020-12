Der 10. Bezirk bekommt einen Ute-Bock-Weg

Knapp vor dem zweiten Todestag von Ute Bock am 19. Jänner wurde in der Bezirksvertretungssitzung in Favoriten ein Mehrparteienantrag von SPÖ, Neos und Grünen mit großer Mehrheit angenommen.

Der Weg zwischen Windtenstraße 10 und Gußriegelstraße 40 wird nach Fertigstellung der Bauten beim Eisring Süd nach Ute Bock benannt werden.

Erinnerung an Pionierin

Die Flüchtlingshelferin, Erzieherin und Menschenrechtsaktivistin Ute Bock war über Jahrzehnte Leiterin des Gesellenheims der Stadt Wien in der Zohmanngasse in Favoriten. Im Jahr 2000 ging sie in Pension und kümmerte sich ehrenamtlich um Flüchtlinge und Asylwerber.

Für ihr soziales Engagement wurde sie mehrfach ausgezeichnet - unter anderem mit dem Bruno-Kreisky-Preis für Verdienste um die Menschenrechte, dem Dr. Karl-Renner-Preis oder auch dem Preis des Österreichischen Roten Kreuzes.