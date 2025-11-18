Wien ist nicht mehr Europäische Demokratiehauptstadt. Ein Jahr lang durfte sich die Stadt den Titel auf die Fahnen heften. Jetzt aber ist es vorbei, den Namen hat sich nun eine andere Stadt gesichert – und zwar Cascais in Portugal.

Die Staffelübergabe fand am Dienstag im Wiener Rathaus statt. Nuno Piteura Lopes, der Bürgermeister von Cascais, kam eigens nach Wien, um sich den Titel abzuholen.

Dritte Hauptstadt

Cascais wird damit zur bisher dritten Demokratiehauptstadt – nach Barcelona und Wien.

Letztere hat als Titelträgerin seit vergangenen November das Wiener Demokratiejahr ausgerichtet. 600 Veranstaltungen hat es in diesem Zeitraum zu dem Thema gegeben.

Unter anderem wurden bei den „Innovation in Politics Awards“ 80 Projekte aus 34 Ländern vorgestellt und im Rahmen der „Truth, Lies and Democracy Game Jams“ 14 Computerspiele gegen Desinformation entwickelt. Außerdem fand im Mai eine Bürgermeisterkonferenz in Wien statt, im September wurde der Wiener Demokratietag begangen, und auch ein neues Förderprojekt für Demokratie-Projekte wurde ins Leben gerufen. Insgesamt 300.000 Euro wurden zur Verfügung gestellt, 34 Projekte seien davon finanziert worden, wurde am Dienstag berichtet.