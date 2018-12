Demo: Pyrotechnik und Banner am Verkehrsministerium

Bei der wöchentlichen Demonstration gegen die Koalition aus ÖVP und FPÖ am Donnerstagabend, dem 6.12., zogen die Protestierenden von Wien Mitte am Verkehrsministerium vorbei. Dort gelangte eine Gruppe offenbar auf das Dach des FPÖ-geführten Ministeriums, zündete Bengalen und platzierte ein Banner an der Fassade.