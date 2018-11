Demo gegen Kickl: Mit Schlauchboot zum Innenministerium

Unter dem Motto „FPÖ-Minister ab ins Mittelmeer“ demonstrieren derzeit hunderte Teilnehmer, laut Polizei sind es mehr als 500, in der Wiener Innenstadt. Die „ Linkswende jetzt“ hatte zu der Veranstaltung aufgerufen. Ab 18 Uhr waren die Demonstranten beim Schottentor zusammen gekommen, ab 18.45 Uhr wird der Demonstrationszug dann über den Ring bis zum Innenministerium am Minoritenplatz wandern. Mit im Gepäck: ein Schlauchboot. Denn die Organisatoren werfen Herbert Kickl vor, mit seiner Politik für die toten Bootsflüchtlinge am Mittelmeer verantwortlich zu sein.