Dem Rotlicht steht ein Kahlschlag bevor

Das horizontale Gewerbe in Wien wird ab 1. November kopfstehen. Das belegen die Zahlen und Fakten aus dem Referat für Prostitutionsangelegenheiten der Wiener Polizei schon jetzt. Mit dem Stichtag tritt eine für viele Bordelle folgenschwere Regelung in Kraft: Wer ein Rotlicht-Lokal betreiben will, muss strenge Auflagen erfüllen. Wer dies nicht schafft, muss die Rollbalken runterlassen.

Anfang November des Vorjahres trat das neue, in der Branche höchst umstrittene Wiener Prostitutionsgesetz in Kraft. Seitdem läuft die einjährige Übergangsfrist, während der Bordell-Chefs ihre Lokale genehmigen lassen müssen. Eine vorläufige Bilanz fällt ernüchternd aus: Von rund 450 Rotlicht-Lokalen in Wien können nur drei Betreiber einen positiven Bescheid vorweisen. Nur rund 50 Verfahren laufen.