Dem Chauffeur ist nichts zu schwer

Dabei begann der 52-Jährige eigentlich als Straßenbahnfahrer. „Geh’ zur Tramway, da brauchst nix hackeln“, hatte ihm sein Vater geraten. Das tat der Sohn, merkte aber bald, dass das Gehalt nicht reichte. Also begann er nebenbei Taxi zu fahren, zuerst am Wochenende, dann auch feiertags und nachts. „Damals gab’s 2500 Taxis in Wien. Da konnte man noch gut verdienen.“ Jetzt sind es 4500 Autos.

Eines Tages bat ihn eine alleinstehende Dame, sie ins Hotel Sacher zu begleiten, „aber ich hatte nur T-Shirts und bunte Schlabberhosen an“ – also kleidete sie ihn bei einem exklusiven Herrenausstatter ein. Für Schwarz ein einschneidendes Erlebnis: „Ich habe zum ersten Mal gemerkt, welchen Effekt ein Anzug ausgelöst hat.“

Also behielt er den feinen Stoff an und begann, sich auf Geschäftsleute zu spezialisieren; Kunden, die es schätzen, in seinem 60.000-Euro-Mercedes mit W-Lan und iPod -Anschluss arbeiten zu können. Kunden, die ohne mit der Wimper zu zucken 2000 Euro für eine Fahrt nach Venedig hinblättern. Und Kunden, die ihre Kinder zum Skifahren nach Kitzbühel chauffieren lassen.