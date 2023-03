Dealer mit Schlagring festgenommen: Polizei stellt 500 Gramm Heroin sicher

Ein mutmaßlicher Drogenhändler war am Mittwochnachmittag offenbar gerade zu einem Deal unterwegs, als Ermittler des Landeskriminalamts Wien auftauchten. Der 21-jährigen Bosnier, der offenbar im Vorfeld beobachtet wurde, konnte daraufhin in einem Stiegenhaus in der Preysinggasse in Rudolfsheim-Fünfhaus festgenommen werden.

Die Ermittler stellten bei ihm rund 40 Gramm und später bei einer Hausdurchsuchung in Margareten weitere 394,5 Gramm Heroin sowie einen Schlagring sicher. Außerdem fanden die Beamten Bargeld in der Höhe von insgesamt 3.450 Euro.