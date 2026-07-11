Halber Kilo Kokain entdeckt: Dealer in Wien festgenommen

Bei einem Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Drogenkriminalität hat die Wiener Polizei am Donnerstagvormittag in Rudolfsheim-Fünfhaus zwei Dealer festgenommen. Bei Durchsuchungen stellten die Beamten rund 500 Gramm Kokain sowie 15.000 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung sicher.