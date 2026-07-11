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Drogen

Halber Kilo Kokain entdeckt: Dealer in Wien festgenommen

Die beiden verdächtigen Männer hatten auch 15.000 Euro Bargeld bei sich. Sie sitzen in Haft.
11.07.2026, 14:55

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Bei einem Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Drogenkriminalität hat die Wiener Polizei am Donnerstagvormittag in Rudolfsheim-Fünfhaus zwei Dealer festgenommen. Bei Durchsuchungen stellten die Beamten rund 500 Gramm Kokain sowie 15.000 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung sicher.

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Rudolfsheim-Fünfhaus
Agenturen, paw  | 

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