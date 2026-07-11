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Halber Kilo Kokain entdeckt: Dealer in Wien festgenommen
Die beiden verdächtigen Männer hatten auch 15.000 Euro Bargeld bei sich. Sie sitzen in Haft.
Bei einem Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Drogenkriminalität hat die Wiener Polizei am Donnerstagvormittag in Rudolfsheim-Fünfhaus zwei Dealer festgenommen. Bei Durchsuchungen stellten die Beamten rund 500 Gramm Kokain sowie 15.000 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung sicher.
Männer in Justizanstalt gebracht
Der 43-jährige Österreicher und der 56-jährige liberianische Staatsbürger wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert, informierte die Polizei am Samstag.
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