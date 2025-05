Das Zuhause der Pendler: Der große Bahnhof-Test startet

Der Bahnhof spielt bei der Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel eine große Rolle. Der Bahnhof in Bregenz hat so eine traurige Berühmtheit erlangt, weil in der Bahnhofshalle der Festspielstadt über lange Zeit einfach Kübel aufgestellt wurden, die das Wasser, das durch das Dach tropfte, aufgefangen haben. Im Sommer startet nun die Sanierung.

Der VCÖ (Verein Mobilität mit Zukunft) hat jedenfalls jetzt wieder den jährlichen Bahnhofstest gestartet. Alleine in Wien gibt es 52 Bahnhöfe und Haltestellen, die dem jährlichen Check unterzogen werden – und zwar dem Check jener, die diese auch tatsächlich Tag für Tag nutzen.

Befragungen und Online-Votings

Neben der Befragung in Zügen von österreichweit zehn Bahnunternehmen gibt es für die Fahrgäste auch die Möglichkeit, online unter www.vcoe.at die von ihnen ausgewählten Bahnhöfe nach 15 Kriterien zu bewerten.